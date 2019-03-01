Кто зажигает украинского Гордона на российском ТВ?

01.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Киевский журналист Дмитрий Гордон выступает на российском телевидении с антироссийскими заявлениями.

Об этом пишет газета “Московский комсомолец”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Теперь Гордона приглашают и на русское телевидение, прежде всего в программу «60 минут» на «Россию 1». Он появляется там по скайпу на огромном экране, такой модный, в приталенном костюмчике, в шикарном галстуке, и на чем свет стоит костерит президента Путина, требует, чтобы он повинился за то, что наделал, перед всем украинским народом. Семья Скабеевых (это наши ведущие) терпит изо всех сил. Если Гордона у нас зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?”, – задается вопросом издание.

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