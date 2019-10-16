Кучма решил пакостить Донбассу исподтишка

16.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Скандальное заявление пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер о необходимости «роспуска квазигруппировок Л/ДНР» не было озвучено киевскими переговорщиками накануне на встрече в Минске, а лишь затем вброшено в информационное пространство.

Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители Украины сильны только после боя – на заседании Контактной группы от них звучали только блеклые оправдания за срыв разведения в Петровском и Золотом. Но потом из Фейсбука стало известно, что Украиной якобы были озвучены ещё и некие требования.

Какие могут быть требования по выполнению соглашений у стороны, вынужденно их подписавшей после поражений в битвах?! Это первое.

Второе. Подобные фантазии представителей Киева могут привести только к тому, что Украина как государство само постепенно становится мифом. «Озвученные» требования полностью противоречат сути Минских соглашений и делают их выполнение невозможным.

Только с ДНР и ЛНР в соответствии с Комплексом мер можно что-либо согласовать по урегулированию конфликта на Донбассе. Отрицание этого факта – это путь в никуда, государство рассыпается, и оставшаяся часть держится пока только на лжи, которой Донбасс уже не провести.

Украинской стороне следует как можно скорее понять, что такая риторика лишь углубляет разрыв между Донбассом и Киевом, между реальностью и вымыслом», – отметила глава МИД Республики.

Напомним, в ответ на провокационное заявление украинской стороны глава ДНР Денис Пушилин сделал встречное предложение. По его мнению, если украинская власть не собирается выполнять обязательства, взятые Киевом в рамках Минских соглашений, то необходимо переучредить саму Украину.