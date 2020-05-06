«Куда дел пять миллионов?!» – выборы поссорили сербских оппозиционеров

06.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Между представителем прозападного сербского «Союза за Сербию» Владимиром Гаичем и Сергеем Трифуновичем произошел конфликт, из-за желания последнего вместе с его «Движением свободных граждан» отказаться от бойкота и идти на местные и парламентские выборы.

Об этом сообщило сербское издание Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После объявленной президентом Сербии Александром Вучичем новой даты парламентских и местных выборов – 21 июня, принявший в начале этого года решение бойкотировать их прозападный оппозиционный «Союз за Сербию» начал раскалываться.

Один из активных участников этого альянса скандальный актер Сергей Трифунович заявил, что он и его «Движение свободных граждан» отказывается от дальнейшего бойкота и идет на выборы. Вполне возможно, что на подобное решение эксцентричного артиста повлиял тот факт, что в Сербии был снижен порог прохождения партий в Народную Скупщину с 5 до 3%, благодаря чему у таких маргинальных движений, как ДСГ появился шанс.

После того, как Трифунович объявил об участии в выборах в прессе, что фактически означает его разрыв с «Союзом за Сербию» (ранее, еще до того как было объявлено Чрезвычайное положение и временно отменены выборы, изначально назначенные на 24 апреля, об участии в них заявило еще одно оппозиционное движение «Один из пяти миллионов», после чего произошло его скандальное расставание с оппозиционным альянсом), – один из относительно известных представителей оппозиционной прозападной Народной партии Владимир Гаич заявил, что актера купили (видимо, власть), публично сказав, что тот «взял легкие деньги».

В ответ Трифунович в твиттере сделал Гаичу непристойное предложение сексуального характера, а также напомнил, что лидер его партии – Вук Еремич, непонятно на что потратил выделенные на президентские выборы пять миллионов евро.

«Не моя проблема в том, что партия, получившая пять миллионов евро на президентскую кампанию, взяла всего 3% (голосов избирателей – ред.) и теперь намерена когтями цепляться за бойкот, вплоть до прибытия инопланетян», – заявил лидер «Движения свободных граждан».

При этом ранее стало известно, что один из финансовых партнеров экс-главы МИД Сербии и председателя Генассамблеи ООН, лидера Народной партии, входящей в прозападный «Союз за Сербию», Вука Еремича – Эмиль Лозоя был арестован в Испании по ордеру Интерпола за крупные финансовые мошенничества.

Ранее в Нью-Йорке были взяты под стражу и другие партнеры Еремича – Патрик Хоа и Шейк Гадья. Таким образом, в скором времени у этой политической силы могут начаться серьезные проблемы с финансированием.

Сергей Трифунович и Вук Еремич

Сергей Трифунович – популярный сербский актер театра и кино либеральных, прозападных и умерено русофобских (в отличие от многих соплеменников он не видит никаких особых связей между русскими и сербами, считая, что его страна должна быть частью западного мира) взглядов.

Уйдя в политику, он потерял любовь и признание многих своих соотечественников (вполне заслуженное, поскольку общественную деятельность актер начинал с помощи тяжело больным детям).

Отличается эксцентричным характером, пристрастием к алкоголю и легким наркотикам, чего не скрывает, довольно конфликтен и не сдержан на язык, за что неоднократно подвергался критике со стороны соратников из «Союза за Сербию», в частности, после обвинения президента Александра Вучича в умышленном заселении страны нелегальными мигрантами, после чего был обвинен либералами в «ксенофобии».

В своих актерских работах он также никогда не был особо разборчив, будучи всегда готовым к работе над любой фактурной ролью, не придавая значения, какой идейный посыл она несет.

Отрицательный сербский киногерой Трифуновича издевается над взятым в плен хорватом

Так, в его творческом багаже есть романтичный образ албанского бандита, карикатура на покойного сербского героя войны в Хорватии – командира добровольцев Желько «Аркана» Ражнатовича, который в исполнении Трифуновича психологически давит и убивает интеллигентных хорватских бойцов, а также ключевая роль в полупорнографическом психологическом триллере «Сербский фильм», вызвавшем в массе негативную реакцию сербского зрителя.

Сергей Трифунович в скандальном “Сербском фильме”