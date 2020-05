В Испании за мошенничество арестован финансист сербской оппозиции

05.05.2020, Белград, Алексей Топоров

На основании ордера Интерпола в испанской Малаге был взят под стражу третий ключевой партнер одного из лидеров прозападного «Альянса за Сербию», экс-главы МИД Сербии и председателя Генассамблеи ООН Вука Еремича – Эмилио Лозоя.

Ранее, в 2017 году, в Нью-Йорке были арестованы другие два его ключевых партнера – Патрик Хоа и Шейк Гадья.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сообщает независимая западнобалканская медиа-платформа Antidot, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

По информации портала, сообщение об аресте Лозоя стала одной из основных новостей таких СМИ, как The New York Times, Financial Times и Reuters.

Информация об аресте Лозоя на передовице The New York Times.

По предварительным оценкам, действуя через компанию CIRSD, Лозоя и Хоа в бытность Еремича главой Генеральной Ассамблеи ООН отмывали деньги от коррупционной деятельности. Также, по версии следствия Хоа и Лозоя перевели на счет компании Еремича в Белграде как минимум 7 миллионов долларов.

Вук Еремич и Эмилио Лозоя.

При этом в Мексике Эмилио Лозоя, который в свое время был главой государственной нефтяной корпорации PEMEX, обвиняют в уходе от уплаты налогов, получении взяток в связи с приобретением предприятия по производству удобрений, за который было заплачено 474 миллионов долларов, хотя на момент покупки оно не функционировало. Также он замешан в коррупционном скандале, связанном с его приятелем – экс-президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и бразильской строительной компанией «Одебрехт», раздавшей около 800 миллионов взяток, чтобы получить выгодные тендеры, значительная часть которых касалась Мексики и бизнес-деятельности Лозои.

В мае прошлого года Интерпол арестовал в Германии мать Лозоя – Джильду Маргариту Остин по обвинению в содействии отмыванию денег, после чего та была депортирована в Мексику и помещена под домашний арест. Самого Эмилио арестовали в окрестностях Малаги на территории престижного курорта Марабелья, где тот скрывался от закона обитая в жилом комплексе премиум-класса.