15.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Кулеба плачется, что в НАТО Украину не берут из-за России

Новости УкраиныСевероатлантический альянс не предоставляет Украине План действий по членству из-за России. Об этом в...

Североатлантический альянс не предоставляет Украине План действий по членству из-за России.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулебы, внутри НАТО также хватает скептиков относительно членства Украины.

«Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. Стратегия состоит в том, чтобы работать с теми скептиками, теми странами, которые все еще имеют какие-то искусственные абсолютно обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа. Я был в Берлине на прошлой неделе, провел там встречи со всеми ключевыми политическими партиями, с правительством Германии, и мы говорили именно обо этом. Очень откровенно, и непростой был разговор в Берлине говорить о НАТО, о ПДЧ. Немцы имеют тут очень скептические взгляды, но мы должны с ними об этом говорить, мяч на их стороне», – заявил Кулеба.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что включение Украины в НАТО станет «красной линией» для России.

Также «ПолитНавигатор» писал, что Россия, пожертвовала очень многим, в том числе отношениями с Западом, но остановила расширение НАТО на Украину, Белоруссию и Грузию.


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