Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России нет смысла соглашаться на перемирие в нынешних условиях.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью близкому к соросятне антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, кандидатура которого, по информации СМИ, рассматривается на должность главы СВР и который на днях провел встречу с диктатором Зеленским.

Экс-министр в принципе позитивно оценивает, что в ходе мирных переговоров зафиксированы определенные позиции сторон.

«Но при этом я считаю, что до конца зимы никакой договоренности с русскими о прекращении огня не будет по одной простой причине – а зачем они все разваливали в энергетике, в экономике под зиму, чтобы вдруг остановиться? Ясно, что это не их стратегия. Поэтому война будет продолжаться», – сказал дипломат.

По его мнению, «следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля», а потом уже летом и снова в конце зимы.

Он считает, что у России еще вполне хватает сил для продолжения СВО.