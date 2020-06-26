Куликов – Шарию: «Теперь ты понял, почему Донбасс взялся за оружие?»

26.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Люди Донбасса, в отличие от Украины, не стали ждать, пока бандеровские нацисты придут в их дом, взяли в руки оружие и защитили родной край.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратиться к Анатолию Шарию, у нас разные взгляды, мы можем не сходиться, но он провёл демонстрации и заявил претензии, что улица не будет принадлежать этим бандитам – его человека чуть не убили, дай бог, он выживет. Я не знаю, что он будет делать, судя по тому, что он писал, у него очень тяжёлое положение.

Но я задаю вопрос Шарию: Анатолий, ты теперь понимаешь, почему в Донецке взяли в руки оружие? Потому что у Донецка перед глазами, как этот твой парень, была Одесса, где было как минимум 50 убитых. Может, вы перестанете говорить, что это сепаратисты? А может вы признаете, что это люди огромной величины, которые сказали: мы не будем ползать на брюхе перед ними, вы, если хотите. Вот, что сказал Донбасс», – заявил Куликов.

«Я спрашиваю у Шария, у других партий, которые вроде всему этому противопоставляются, ОПЗЖ тоже. Может вы теперь скажете, что после убийства Бузины, после этого человека, Калашникова, может быть, можно сказать, если вы ещё люди, а не подстилки, что вас заставляет делать какой-то Дроздов, который превращает Верещук в подстилку, так может вы скажете, что из всей Украины люди на Донбассе оказались людьми, и они взяли в руки оружие, чтобы не ползать перед нацистами?», – добавил политолог.