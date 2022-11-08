Курт Волкер: «Нам нужно только поражение России и смена ее руководства»

08.11.2022  13:52 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 1197
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Русский народ должен повторить судьбу побежденных во Второй мировой войне Японии и Германии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины.

Русский народ должен повторить судьбу побежденных во Второй мировой войне Японии и Германии. К...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он предлагает создать специальный трибунал по Украине.

«Русский народ нуждается в примирении с историей, как это сделали немецкий и японский народы после Второй мировой войны. Отказ от этого шага и повторное взаимодействие с путинской Россией без такого примирения лишь увековечит проблему обиженной и агрессивной России», – пишет Волкер в статье, опубликованной киевским журанлом «Новое время».

Американский дипломат сожалеет, что после распада Советского Союза «такого примирения не было».

«Пока президент Путин остается у власти, Россия будет продолжать свои неудовлетворенные имперские поиски. Он будет отрицать идентичность и легитимность своих соседей и тем самым оправдывать кражу их территорий и убийство их народов. Никого в Европе или Соединенных Штатах не должен устраивать такой исход.

Поражение России, смена ее руководства, признание ею ответственности за военные преступления и согласие жить в пределах ее собственных границ являются необходимой предпосылкой для установления нормальных отношений, к которым так стремятся многие на Западе», – резюмирует Волкер.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Волкер призвал к ударам по территории России американским дальнобойным оружием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть