Курт Волкер: «Нам нужно только поражение России и смена ее руководства»

Русский народ должен повторить судьбу побежденных во Второй мировой войне Японии и Германии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины.

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Он предлагает создать специальный трибунал по Украине.

«Русский народ нуждается в примирении с историей, как это сделали немецкий и японский народы после Второй мировой войны. Отказ от этого шага и повторное взаимодействие с путинской Россией без такого примирения лишь увековечит проблему обиженной и агрессивной России», – пишет Волкер в статье, опубликованной киевским журанлом «Новое время».

Американский дипломат сожалеет, что после распада Советского Союза «такого примирения не было».

«Пока президент Путин остается у власти, Россия будет продолжать свои неудовлетворенные имперские поиски. Он будет отрицать идентичность и легитимность своих соседей и тем самым оправдывать кражу их территорий и убийство их народов. Никого в Европе или Соединенных Штатах не должен устраивать такой исход.

Поражение России, смена ее руководства, признание ею ответственности за военные преступления и согласие жить в пределах ее собственных границ являются необходимой предпосылкой для установления нормальных отношений, к которым так стремятся многие на Западе», – резюмирует Волкер.