Лавров рассказал, что Порошенко предал Украину раньше Зеленского

04.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня критикует украинскую власть за то, на что ранее давал свое согласие.

Об этом, выступая на заседании Валдайского клуба заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, давая оценку ходу выполнения украинской стороной плана, предусмотренного «формулой Штайнмайера», подписанной на днях Киевом.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что все участники Минской контактной группы подписали текст формулы, но каждый на отдельном листе бумаги, хотя, напомнил министр, в прежних минских соглашениях подписи были на одном и том же листе.

«Видимо, теперь кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с другими сторонами переговоров. Я надеялся, что это недоразумение, но последовала реакция из Киева: «Объясните, почему вы предаёте украинский народ», — стали говорить оппозиционеры из Рады и правительства Зеленского. Но эта формула известна уже четыре года, и Порошенко сам же её подписывал. Почему многие на Украине (включая Порошенко) так взвились именно сейчас? Потому что они не хотят терять аргумент для отстаивания своей националистической идентичности», – считает Лавров.

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