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Регулярные поставки странами НАТО оружия для Украины ставят Россию перед необходимостью продумать схему передачи современного вооружения для Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв LIVE» заявил регулярно работающий в горячих точках спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Запад поставляет на Украину вооружение, которое уже используется у линии соприкосновения (это Джавелины и Байрактары), то почему до сих пор мы не поставляет какие-то виды вооружения, которые нивелируют эту угрозу, или хотя бы снижают риски. Ладно, не напрямую. Но у Донецка есть прямые дипломатические отношения с Абхазией. Пусть она поставит Донецку современные системы РЭБ и ПВО. Потому что те «стрелы», которые есть у Донецка – это несерьёзно», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что помощь России должна быть комплексной.

«Нужны современные системы вооружений, ПВО. Ну и по технике, которая стоит уже восемь лет и не воюет – там много чего не хватает. Поэтому без помощи РФ не обойтись», – резюмировал спецкор.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что готовы сбивать «Байрактары» и любые другие украинские беспилотники, как только те окажутся в зоне поражения.