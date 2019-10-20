20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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ЛДНР вышли из-под контроля Путина! – экс-боевик «АТО»

Республики Донбасса вышли из-под контроля Москвы, однако Киев все равно должен продолжать игнорировать «террористов» и пытаться договориться о мире в Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил бывший украинский мэр ныне подконтрольного ЛНР города Александровск, экс-боевик «АТО» Николай Греков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого разведения сил не будет. На сегодняшний день мы должны понимать следующее: Путин потерял контроль над ОРДЛО. Сидят ребята, которые были никем, и стали всем. И это первый раз они не боятся нарушить команды, которые им приходят с России, и потихонечку постреливают в нашу сторону, чтобы ничего не случилось. Потому то сегодня они там кто-то.

Второй вопрос – разговаривать ни с какими ОРДЛО нет смысла, разговаривать можно только с Путиным. Он, когда надо, всех проконтролирует», – резюмировал радикал.

Напомним, накануне украинские военные обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики из вооружений, которые Киеву запрещено применять по Минским соглашениям.

Также ВСУ в срочном порядке подогнали в район, где должно было состояться разведение сил и средств «Золотое», боевые машины.

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