21.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Культура, Россия
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Лепс отказался брать деньги за выступление в Донецке


Российский певец Григорий Лепс отказался от гонорара за выступление в Донецке, где его концерт собрал небывалое число зрителей и стал по массовости сопоставимым с самыми крупными манифестациями времен Русской весны.

Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с жителями Харцызска, которые поинтересовались, будут ли еще проходить в Донецке концерты звезд такого уровня.

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Пушилин рассказал, что Лепс сам вызвался приехать в Донецкую Народную Республику на День освобождения Донбасса и выступил без гонорара.

«Лепс сказал: «Героическому Донбассу нужно сделать большой концерт». Мы это и увидели, центр Донецка еле вместил всех желающих», – сказал Денис Пушилин.

Он пообещал, что ДНР посетят и другие известные российские исполнители.


Отметим, что далеко не все российские поп-звезды находят в себе смелось приезжать в ЛДНР.

Так, известная певица и частая гостья ЛДНР Юлия Чичерина назвала российского либерального певца Сергея Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в Донбассе.

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