Левченко объяснил, почему был недоволен Путин

01.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин, раскритиковавший во время визита в пострадавшую от наводнения Иркутскую область медленные темпы ликвидации ЧС, высказал свою человеческую позицию. Это не говорит о бездействии власти, на деле процессы восстановления пострадавших районов идут полным ходом, но сделать все и сразу не получится.

Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Левченко отметил, ликвидация последствий наводнения началась сразу же после его начала и за короткое время была проделана колоссальная работа.

«У нас [в конце июня] была перекрыта федеральная трасса Москва — Владивосток. 30 июня я подписал план аварийно-восстановительных работ со сроком до второго числа, после согласования плана со всеми службами проезд на трассе обеспечили на сутки раньше, 1 июля.

В кратчайший срок, в течение недели, мы обеспечили запуск водоснабжения, водозабора и канализационных сооружений. За десять дней восстановили линии электропередачи, разрушенные более чем на 100 км. Подключили горячее водоснабжение. Обеспечили людей в критический период питьевой водой, продуктами, сдержали рост цен. Успели вывести за это время 400 тыс. куб. м остатков построек», – заявил Левченко.

При этом, губернатор и сам недоволен темпами восстановительных работ.

«Есть моменты, которые, как я сам считаю, должны ускориться. Это, например, обследование подтопленных домов. Из примерно 10 тыс. таких домов, по нашим расчетам, 5,6 тыс. подлежат специальному ремонту, а 3,4 тыс. — уже нет. Мы выдали 38 тыс. человек первые соцвыплаты в 10 тыс. руб. Обследовали все дома, составили акты за ущерб имущества и выплатили компенсации 16 тыс. человек.

Мне бы хотелось делать все быстрее, люди все время задают этот вопрос. Но некоторые вещи, к сожалению, быстрее сделать нельзя с учетом объема работ», – говорит губернатор.

Президент же, по его словам, высказал вполне понятную человеческую позицию.

«Технологические решения из поручения правительства выполняются по графику, но ни пострадавших, ни меня это не устраивает. Со стороны человека, который ожидает две с лишним недели [решения по размещению], это неправильно. Но в поручении правительства так написано. Поэтому когда президент приехал, естественно, к нему подошли люди с нерешенными проблемами. Люди были недовольны, президент увидел эти эмоции и, естественно, отреагировал, он же живой человек», – добавил Левченко.

Напомним, президент Владимир Путин во время визита в Иркутскую область подверг критике работу по ликвидации последствий наводнения в Тулуне.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – сказал Путин на совещании с чиновниками после того, как пообщался с пострадавшими местными жителями и заслушал отчет вице-премьера Виталия Мутко.

Российские политологи посчитали, что критика президента была адресована именно федеральным чиновникам.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий наводнения.