Иркутский губернатор уверенно сдает главный экзамен на управленческую состоятельность

18.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий сильнейшего наводнения, произошедшего недавно в ряде регионов. Пострадавшие от катаклизма получают компенсации за потерянное имущество и хозяйство.

Об этом в своем блоге пишет политолог Константин Калачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Левченко уверено сдает главный экзамен, от которого зависят его шансы на еще один срок. Ликвидация последствий стихийных бедствий для губернаторов не только проверка на управленческую состоятельность, но и угроза попасть в немилость со всеми вытекающими последствиями. Не все справлялись.

Смотрю новости иркутских сайтов: 36885 жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь 10 тысяч рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37983 человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13733 человека из 14453, включенных в списки.

Власти Иркутской области также перечислили компенсации тем, то получил вред здоровью в результате наводнения, обрушившегося на регион в конце июня. Всего средства перечислены 71 человеку. Из них 55 граждан получат по 200 тысяч рублей за причиненный им легкий вред, еще 12 человек получат по 300 тысяч рублей, поскольку их здоровью причинен вред средней тяжести. Еще четверым перечислили по 400 тысяч за тяжелые последствия для их здоровья. (с) Что тут сказать, несмотря на все имевшие ранее место нападки, губернатора Левченко я бы «хоронить» не торопился», – отмечает Калачев.

С ним соглашается коллега Илья Гращенков. Эксперт подчеркнул, что иркутский губернатор «проявляет управленческие чудеса».

«Выплаты на приобретение или строительство нового жилья – из расчета стоимости 1 кв. м в размере 45 тыс. рублей. Специально полез посмотреть, в самом Иркутске ценник пляшет от 35 до 55 руб за метр кв, есть конечно и выше. А вот в том же Братске уже 20 – 35 тыс. за метр, так что 45 для Тулуна – это очень даже неплохо. На проведение капремонта социальные выплаты – 6 тыс. рублей за метр. Ну, в принципе, нормально, если жилье не сильно пострадало (выше вторых этажей и т.д.).

Несмотря на большой объем пострадавшего жилья, а в Иркутской области подтоплено порядка 10 тыс. жилых домов, в которых проживало около 40 тысяч человек, губернатор Сергей Левченко поручил закончить эту работу уже до осенних холодов. Кстати, в 2015 в году в Хакасии жилье для погорельцев не могли два года сдать, а то, что сдавали – были «картонные коробки» (как сам Путин выразился), так что нынешнее руководство Иркутской области проявляет управленческие чудеса», – добавляет Гращенков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, о том, что пострадавшие от наводнения в Тулуне дети поехали на отдых и оздоровление.

Также говорилось, что более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

А вот некоторые представители крупного бизнеса, напротив, спешат получить выгоду в условиях людского горя. Так, некоторые авиакомпании завысили стоимость билетов для детей, которых необходимо доставить в места отдыха. При этом, некоторые сибирские предприниматели добровольно отправляют в пострадавшие от наводнения районы необходимую помощь: металлоконструкции, обогреватели, продукты, одежду.

В то же время, противники губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко накануне выборов пытаются сыграть на чрезвычайной ситуации, применяя грязные приемы.