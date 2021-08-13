«Лица Петрова и Боширова». Затравленную на Украине спортсменку готовы принять в России

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прыгунья из Днепропетровска и олимпийский бронзовый призер Ярослава Магучих, подвергшаяся травле со стороны националистов , может уехать из Украины и начать выступать за другое государство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большего дна представить сложно. На бедную легкоатлетку набросились со всех сторон, она вынуждена писать унизительные посты, облизывая националистов. Враг не дремлет, это же враг её обнимал, само собой. Уверен, там если покопаться, то можно найти лица Петрова и Боширова – это они надоумили эту спортсменку с флагом Российского олимпийского комитета обнимать военнослужащую ВСУ», – сказал эксперт.

Он удивился тому, как на Украине умудряются унижать тех, кто принёс их стране хоть какую-то славу.

«Там медалей Украина заработала с гулькин нос, и даже здесь они умудряются унизить тех, кто приносил ей славу. И всё равно травля не прекратится после этих извинений. Дай бог, чтобы она быстрее уехала из этой страны, завоёвывала потом медали для другой. Можно в Россию, я уверен, даже после такого её примут», – сказал считает политолог.

Напомним, накануне Ярослава Магучих прогнулась под травивших её националистов – она извинилась за фото с российской спортсменкой и назвала Россию «врагом».