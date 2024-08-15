Лидер македонской партии «Родина»: Власти Чехии должны прекратить заигрывания с нацистами «Азова»

Андрей Родионов.  
15.08.2024 17:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Македония, Политика, Украина


Жители Чехии должны добиться от своих властей прекращения заигрываний с нацистской украинской группировкой «Азов», которая накануне провела в Праге мероприятие по вербовке новых боевиков на войну против России, что вызвало протесты антифашистской общественности.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил лидер партии «Родина Македония» Зоран Йованчев.

Жители Чехии должны добиться от своих властей прекращения заигрываний с нацистской украинской группировкой «Азов»,...

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«К сожалению, чешское правительство организовало прием для террористической группировки «Азов» и кампанию по сбору средств для вербовки новых боевиков.

Судя по всему, Чехия забыла, как ее захватил тот самый фашизм, и какое зло он принес Европе и миру», – сказал македонский политик.

По его мнению, чехи должны вспомнить о славянских корнях и заставить свое правительство прекратить играть роль американских марионеток.

«Чешский народ, как славянский, антифашистский народ, должен как можно скорее поднять свой голос против недавнего проявления фашизма в Европе.

Мы, славяне, должны объединиться вокруг одной общей цели — мира между славянами и искоренения любой формы фашизма», – сказал Йованчев.

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