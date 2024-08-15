Лидер македонской партии «Родина»: Власти Чехии должны прекратить заигрывания с нацистами «Азова»
Жители Чехии должны добиться от своих властей прекращения заигрываний с нацистской украинской группировкой «Азов», которая накануне провела в Праге мероприятие по вербовке новых боевиков на войну против России, что вызвало протесты антифашистской общественности.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил лидер партии «Родина Македония» Зоран Йованчев.
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«К сожалению, чешское правительство организовало прием для террористической группировки «Азов» и кампанию по сбору средств для вербовки новых боевиков.
Судя по всему, Чехия забыла, как ее захватил тот самый фашизм, и какое зло он принес Европе и миру», – сказал македонский политик.
По его мнению, чехи должны вспомнить о славянских корнях и заставить свое правительство прекратить играть роль американских марионеток.
«Чешский народ, как славянский, антифашистский народ, должен как можно скорее поднять свой голос против недавнего проявления фашизма в Европе.
Мы, славяне, должны объединиться вокруг одной общей цели — мира между славянами и искоренения любой формы фашизма», – сказал Йованчев.
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