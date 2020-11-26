Лидер оппозиции: «Премьер отрицает антифашистскую борьбу македонцев»

26.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер оппозиционной правящему майданному режиму национал-консервативной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски (в центре на заглавном фото) оценил резонансное интервью премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева болгарскому порталу BGNES.

Оппозиционер считает, что Заев предает македонские национальные интересы.

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«Заев в этом скандальном интервью отрицает антифашистскую борьбу граждан и наше право ссылаться на это наследие, – заявил Мицкоски. – Он признает, что здесь была просто болгарская администрация, и практически македонские борцы за независимое македонское государство, которые сражались с фашистским оккупантом во Второй мировой войне уравниваются с захватчиками».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», лидер ВМРО-ДПНЕ также отметил, что Заев подтвердил в интервью BGNES, что болгарские власти хотят либо новое «Соглашение о добрососедстве», либо переделать существующее, хотя ранее опровергали подобную возможность (можно предположить, что новая редакция документа между Скопье и Софией будет более унизительной, чем существующая, подписанная в 2017 году – ред.).

«Это интервью для болгарского портала по-видимому представляет собой выслуживание перед болгарской публикой и подготовку македонской общественности, которой Заев неуклюже и грубо продвигает тезисы, которые могут представлять серьезное нарушение переговорных позиций и, следовательно, европейского будущего Македонии и македонских граждан», – сказал заключил Мицкоски.

Партия ВМРО-ДПМНЕ была правящей партией Македонии, стоящей на национал-консервативной платформе. Отличалась поддержкой македонизма в пику Греции и антиболгарской направленностью, отстаивая право на особую идентичность македонцев (македонских болгар).

При этом, будучи умеренно прозападной политической силой, стояла за славянское единство, отказываясь в угоду Западу портить отношения с Сербией и Болгарией. За это была отстранена от власти после майдана 2017 года, поддержанного ЕС, США, структурами Джорджа Сороса и местной албанской диаспорой. Пришедший к власти лидер майдана Зоран Заев начал репрессии против ВМРО-ДПМНЕ, многие лидеры партии были брошены в тюрьму, некоторым удалось бежать заграницу, у партии под предлогом борьбы с коррупцией отобрали большинство офисов.

Выступает против смены названия страны «Македония», после репрессий, сменила ультраславянофильскую повестку на умеренно либеральную, как и правящий режим выступая за вступление страны в ЕС, но не путем национального унижения.

При этом заискивающая позиция премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева связана с тем, что Болгария заблокировала процесс вступления соседки в ЕС, требуя от той отказаться от собственной национальной идентичности.