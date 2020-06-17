Лидер прозападной оппозиции порадовался усилению давления на Сербию

17.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Олигарх и один из лидеров бойкотирующего выборы прозападного «Союза за Сербию» Драган Джилас накинулся на президента Сербии Александра Вучича за сотрудничество с Китаем и привел в качестве положительного примера постмайданную Северную Македонию.

Об этом оппозиционер заявил агентству Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое интервью агентству Beta олигарх Джилас начал с того, что «демократических выборов в Сербии не будет, пока не появятся свободные средства массовой информации», позабыв при этом, что беседует как раз-таки с одним из вполне свободно функционирующих прозападных СМИ.

«Бойкот уже принес много пользы, когда дело касается отношения мира к Сербии, – прокомментировал Джилас агентству целесообразность бойкота местных и парламентских выборов «Союзом за Сербии», из которого вышло несколько партий, решивших участвовать в политической борьбе. – Он способствовал тому, что две из трех крупнейших парламентских фракций в Европарламенте заявили, что в Сербии нет демократии и условий для честных и свободных выборов. Бойкот помогает продолжать давление Европы с целью проведения свободных выборов, снижения напряженности в обществе и прекращению взаимной ненависти».

Далее прозападный олигарх обрушился лично на президента Александра Вучича за то, что тот плотно сотрудничает с Китаем вместо того, чтобы стать марионеткой ЕС.

«Вучич ясно показал, что для него на первом месте не Европа, а Китай, чей флаг он любит, – сказал Джилас. – Каждый серб может любить только флаг Сербии! Он взял миллиарды евро в виде займов у Китая, а западный мир не может даже слово сказать против!», – посетовал Джилас.

При этом один из лидеров «Союза за Сербию» сделал прогноз по поводу того, что нынешней сербской «власти под давлением Европы и мира все равно придется перестать душить демократию».

«Не может быть страны в Европе, где допустимо подобное. Македония несколько лет назад была очень похожа на Сербию, но сегодня это совершенно другая страна», – добавил один из лидеров прозападного «Союза за Сербию».

Самое занятное, что несколько лет назад при помощи США, ЕС и Джорджа Сороса в Македонии случился собственный майдан, в результате которого к власти пришел прозападный альянс Социал-демократического союза Македонии и партий активного албанского меньшинства.

Результатом этого переворота стали репрессии в отношении патриотов, переименование страны в Северную Македонию, неподдержанное славянским большинством, приход к власти в албанских муниципалитетах бывших террористов, признание за албанским языком государственного статуса, вступление в НАТО и первый гей-парад. Однако, по экспертным оценкам, майданная верхушка так непопулярна у большинства македонцев, что на ближайших выборах к власти может прийти консервативно-политическая оппозиция.

Согласно недавнему рейтингу опять же оппозиционного журнала «Новая сербская политическая мысль», предвыборный блок сербского президента «Александр Вучич – За наших детей!» поддерживают 62,4% сербских избирателей, прозападный бойкотирующий выборы «Союз за Сербию» – только 7,1%.