Лидер русинов Закарпатья: Миллионы украинцев идут «на панщину» к полякам

03.01.2022  17:49 (Мск), Ужгород,
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Галиция, Дзен, Закарпатье, миграция, Польша, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Областные советы Западной Украины принимают решения о переименовании России в «Московию», чтобы отвлечь население от плачевного состояния экономики – миллионы жителей региона вынуждены ехать в Польшу работать в нелегальном статусе.

Об этом в эфире интернет-канала «Rusyn.eu» заявил протоиерей УПЦ МП Димитрий Сидор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Областные советы Западной Украины принимают решения о переименовании России в «Московию», чтобы отвлечь население...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Львовский областной совет рассмотрел на заседании 7 декабря постановление об обращении к Верховной Раде о переименование России в Московию. Ровно через неделю такое же решение принял Ровенский областной совет.

Я мог бы понять, если бы этого просил какой-то журналист или комик. Я бы смеялся. Но когда это сделали два областных совета, у которых проблема, откуда люди толпами покидают родную землю, люди не имеют работы и возможности платить высокие тарифы…», – изумился священник.

Он подчеркнул, что пока облсоветы западной Украины принимают бесполезные русофобские решения, множество обнищавших украинцев вынуждены ехать работать в Польшу на унизительных условиях.

«Люди покидают страну, и речь идёт не про одинокие случаи, а про миллионы людей. Куда они идут? К полякам на панщину.

Украинцы за рубежом не защищены, и хотя украинское государство выдало им безвиз, но официально безвиз не даёт права работать в Европе. Это значит, что люди работают там незаконно. При этом государство хочет обложить их доходы налогом», – заключил Сидор.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины, которые предпочитают работать за границей, с 2013 года увеличилось в пять раз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть