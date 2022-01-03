Лидер русинов Закарпатья: Миллионы украинцев идут «на панщину» к полякам

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Новости Украины

Областные советы Западной Украины принимают решения о переименовании России в «Московию», чтобы отвлечь население от плачевного состояния экономики – миллионы жителей региона вынуждены ехать в Польшу работать в нелегальном статусе.

Об этом в эфире интернет-канала «Rusyn.eu» заявил протоиерей УПЦ МП Димитрий Сидор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львовский областной совет рассмотрел на заседании 7 декабря постановление об обращении к Верховной Раде о переименование России в Московию. Ровно через неделю такое же решение принял Ровенский областной совет. Я мог бы понять, если бы этого просил какой-то журналист или комик. Я бы смеялся. Но когда это сделали два областных совета, у которых проблема, откуда люди толпами покидают родную землю, люди не имеют работы и возможности платить высокие тарифы…», – изумился священник.

Он подчеркнул, что пока облсоветы западной Украины принимают бесполезные русофобские решения, множество обнищавших украинцев вынуждены ехать работать в Польшу на унизительных условиях.

«Люди покидают страну, и речь идёт не про одинокие случаи, а про миллионы людей. Куда они идут? К полякам на панщину. Украинцы за рубежом не защищены, и хотя украинское государство выдало им безвиз, но официально безвиз не даёт права работать в Европе. Это значит, что люди работают там незаконно. При этом государство хочет обложить их доходы налогом», – заключил Сидор.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины, которые предпочитают работать за границей, с 2013 года увеличилось в пять раз.