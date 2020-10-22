Лидер сербских оппозиционеров анонсировал атаку ЕС на Белград и вмешательство в выборы

22.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер Народной партии, богач, экс-глава МИД Сербии и экс-председатель Генассамблеи ООН Вук Еермич заявил о том, что пришло время «серьезным людям в оппозиции» договорится об участии в выборах «за закрытыми дверями».

Об этом сообщил телеканал N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так будет гораздо больше шансов на успех, – отметил Еремич. – Если вы хотите обсудить скоординированyю атаку на власть при участии ЕС, тогда соглашение должно быть достигнуто без привлечения внимания. Встречи перед камерами, заявления на входе и выходе не дают ничего. Мы не должны жаловаться и вести переговоры через СМИ, но должны быть максимально серьезными».

Еремич заявил, что наиболее важными партнерами Народной партии являются те политические силы, которые бойкотировали «фальшивые выборы» в то время как те, кто участвовал в них «не имеют особого доверия».

«Императив Европейского Союза, роль которого на этот раз будет гораздо более серьезной и решающей, будет заключаться в том, чтобы не повторять оппозиционный бойкот выборов, а добиться, чтобы оппозиция получила как можно больше поддержки. Наша задача – воспользоваться ситуацией, а не кидаться на каждую кость, брошенную властью, бойкот показал, что без оппозиции нет легитимности власти. Властям не удалось создать видимость нормализации, и они не могут позволить себе еще один избирательный цикл без оппозиции», – добавил Еремич.

На вопрос об отношениях с Россией прозападных политик ответил уклончиво: «Давайте подождем и посмотрим, кто станет министром энергетики и главой «Сербиягаза», намекая на то, что эти должности могут занять российские ставленники.

Ранее Вук Еремич неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с его развлечениями в компании женщин легкого поведения и арестом его ближайших партнеров за отмывание денег.