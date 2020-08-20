Лидеры болгарского протеста объявили дату народного восстания

20.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Массовая акция неповиновения прозападному режиму Болгарии назначена на 2 сентября, когда в Народном собрании будет рассматриваться инициатива непопулярного премьера страны Бойко Борисова о внесении изменений в Конституцию.

При этом, несмотря на массовые акции и блокаду ключевых перекрестков в Софии, правящая клика продолжает игнорировать протестующих. Так, сегодня они блокировали офис Комиссии по борьбе с коррупцией, требуя встречи с ее главой Сотиром Цацаровым. В свою очередь представители Комиссии выдвинули встречное условие: они примут двух делегатов в обмен на снятие блокады здания, что не устроило активистов, которые закидали его яйцами. Впрочем, довольно скоро они сами ушли с этого места, вернувшись в свой постоянный лагерь на Орловом мосту.

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При этом один из трех лидеров внесистемного протеста – так называемого «Ядовитого трио», адвокат Николай Гаджигенов объявил 2 сентября датой Великого народного восстания, то есть общенационального неповиновения правящему режиму, или, по сути, всеобщей забастовки.

Примечательно, что в этот же день болгарский парламент будет рассматривать инициативу премьер-министра страны Бойко Борисова, отставки которого вместе с правительством и генпрокурорм добиваются восставшие, о внесении изменений в Конституцию и созыве для этого Великого народного собрания. Пока законодательная инновация не находит понимания ни у одной из парламентских фракций, кроме проправительтсвенной прозападной партии «ГЕРБ», которая не обладает достаточным количеством мандатов, чтобы продвинуть ее.

Накануне ночью снова у посольства Румынии автолюбитель, якобы возмущенный отсутствием свободного проезда, протаранил протестующих на своем автомобиле, и опять полиция «проглядела» его действия. Напомним, что аналогичный инцидент на том же месте произошел в начале недели и протестующие сочли его полицейской провокацией.

При этом Бойко Борисов не упустил возможности для того, чтобы поучить наряду с другими европейскими лидерами своего белорусского коллегу Александра Лукашенко демократии:

«Применение насилия против мирных демонстрантов недопустимо, – заявил болгарский премьер, которого активно пытаются скинуть с его поста уже сорок второй день. – Важен политический диалог между оппозицией и властью, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Мы продолжаем с беспокойством следить за ситуацией в Белоруссии после выборов 9 августа».