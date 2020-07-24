Лидеры косовских сепаратистов: «Не хотим технического диалога, хотим признания»

24.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Вернувшийся из Гааги «президент» Косово Хашим Тачи и «премьер» Авдула Хоти провели встречу, в ходе которой определили задачи для продолжения «диалога» с Сербией.

Лидеры сепаратистов убеждены, что итогом переговоров может быть только признание Белградом независимости отторгнутого южного сербского края.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава косовского «правительства» Хоти, который провел не очень удачные для него переговоры в Брюсселе, где он уступил натиску президента Сербии Александра Вучича, сообщил о том, что «проинформировал президента о встрече». Также он намерен сегодня дать отчет по этому поводу сепаратистскому парламенту.

«Мы позаботимся о том, чтобы диалог не застрял на техническом уровне, но перешел к взаимному признанию, – сообщил Хоти. – Я надеюсь, что мы завершим этот процесс в ближайшие месяцы».

О том, что диалог не следует сводить переговоры к техническим вопросам в разговоре с «премьером» заметил и военный преступник Тачи, которому, по всей видимости, не грозит обвинительный приговор. Он приветствовал назначение переговорщиком от Приштины ветерана сепаратистского движения Скендера Хисени.

«Я приветствую назначение Хисени на должность координатора. В интересах этого диалога и Косово провести его так, чтобы мы могли двигаться в сторону европейской перспективы. Нам нужно провести дебаты, нам нужно узнать друг друга, и ни в коем случае не опускаться до технического уровня, потому что это означает статус-кво и повестку дня в интересах Сербии. Значит, нужно провести все так, чтобы произошло взаимное признание», – добавил Тачи.