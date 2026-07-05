Линч наяву. Чета Зеленских, преодолевая омерзение, встретилась с одесскими ампутантами

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Это какой-то Линч с его черным вигвамом и уродами внутри. И главный из них — воплощающий вселенское зло карлик. Безумные режиссеры поистине иногда считывают то, чего сами не понимают. А актеры доигрывают уже потом, после их смерти.

Этот актер находится в окружении собою же порожденных несчастных монстров, которых сам же и изувечил. По одну сторону от него — обрубок, у которого нет даже инвалидного кресла, зато есть ярко розовая пижама Hello Kitty — это «гидный» украинский воин. Такой себе архетип ВСУ.

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По другую — мальчик лет десяти, без ноги, на протезе, в вышиванке, которого еще и заставили танцевать перед карликом. Его зовут — Владимир Зеленский.

А все вместе это называется торжественным открытием центра военной травмы Superhumans, которое чета карликов посетила в рамках одесских гастролей.

Слепцы и ампутанты танцевали перед гостями, пели и даже играли в футбол. Первая леди Черного вигвама Елена Зеленская смотрела на мутантов, на их культи с плохо скрываемой брезгливостью, наверняка прокручивая в голове, что ее толстые щиколотки хотя бы на месте. А у главного карла все больше закручивался в крючок нос. Им было до омерзения противно, но чтобы поскорее смотаться от несчастных «уродов», надо было им что-то сказать:

«Вы вдохновляете абсолютно всех нас. Вы — пример невероятной силы, пример того, как не поддаться отчаянию, как после тяжелой травмы вернуться к жизни, которая побеждает. Когда меня спрашивают, как Украине удается оставаться такой стойкой, один из ответов — это вы», — бубнил Зеленский.

Сознание этих людей покалечено.

«Это мое первое протезирование, — радостно сообщил карлу 29-летний Василий, который сразу после могилизации подорвался на мине и лишился ноги. — Сегодня у меня первая примерка (протеза). Очень непривычные ощущения, но наконец я смог встать на обе ноги. Хочу теперь поехать в Карпаты и подняться на Говерлу».

Понимаете, он не хочет вцепиться карлу в глотку, не думает, что после показательных выступлений перед парой компрачикосов пойдет обратно в боль и нищету — он хочет на Говерлу…

В Ад на Земле вмешивается еще один компрачикос — гауляйтер Одессы Лысак, эсбэушный каратель и крыша самых озверелых колл-центров:

«Этот праздник еще раз доказывает, что поддержка государства, единство и братство помогают нашим защитникам и защитницам восстанавливаться и уверенно двигаться вперед».

Что-то типа «нет ручек — нет конфеток».

А, между тем, у открытого реабилитационного центра есть только здание — отжатое у детского сада — название, понты и все. Но какая ж разница — праздник уже случился.

«Все это вместе великая история борьбы за жизнь», — заключает «человек из другого места» (так карлик обозначается у Линча в «Твин Пиксе») и исчезает, чтобы поскорее вместе с супружницей залиться санитайзером от увиденного. А безногий кордебалет остается медленно умирать. Никто никогда не выходил из Черного вигвама «Украина».