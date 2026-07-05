Наркопсихоз Зеленского в Одессе. С улиц убрали все мусорные баки

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Утро в оккупированной нацистами Одессе началось с того, что с улиц исчезли мусорные баки и погасли светофоры. В дворовых чатах стояли мат-перемат, непонимание и шепот про «какой-то кортеж из важных шишек». Оказалось, оне пожаловали — «генералиссимус» Зеленский.

И если регулировщиков вместо светофоров еще можно объяснить отмазкой «чтобы пробок не было», то с баками — совсем странно. Впрочем, наркотические психозы — они такие: а вдруг в мусорниках сидят киллеры? Блин, тут правда нужен штатный нарколог…

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Говно, то есть Зеленского, прибило к Одессе традиционно ко Дню Военно-Морских Сил Украины. На координационное совещание с командованием оных пиночетишко и помчался первым делом.

«Главное внимание — противодействию постоянным российским атакам с воздуха «шахедами» и ракетами, готовности противостоять угрозам в море. Также нашим дипстрайкам, усилению систем связи, противоминной защите и подготовке и обеспечению воинов морской пехоты», — вещал презик, не хватало только «взвейся да развейся!».

Вместе «воеводы» порешили увеличить количество вертолетов для усиления ПВО, а Зеленский объявил о создании новой бригады противоминных кораблей, зачем-то подчеркнул, что «корабли будут действовать в море» («о, сколько нам открытий чудных!..»).

По итогам совета нарк похвастал перед прессой:

«Военные представили мне технические ударные способности ВМС: ракетные комплексы «Нептун» и «Гарпун», новейшие беспилотники и торпеды».

После «генералиссимус» стандартно одарил вояк брязкальцами и бусами. Но это был еще не конец широты размаха:

«В знак уважения и благодарности нашим ВМС я принял решение — для развития нашей Одессы — о создании своей сильной новой академии военно-морских сил».

Хз, конечно, но в Одессе уже такая есть. Должно быть, в следующий визит, если доживет, Зеленский ее торжественно и «откроет».

Ну и чтоб «засахарить» гастроли, главнацист встретился с детьми, которых заставили подготовить выставку рисунков «Тризуб над волнами».

Детишкам он сказал:

«Каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного — чтобы мы победили эту российскую сволочь».

А с праздником в это время нарко-президента поздравляли какие-то «неизвестные друзья», двумя ракетными прилетами вынесшие установку ПВО в поле под Одессой (в Санжейке). После чего загорелись поля…

Только пропаганда об этом умолчала. Тревогу тоже не включили, чтобы из-за сволочи Зеленского гибли люди. Празднуй, празднуй, Вова.