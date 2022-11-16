«Лишение аккредитаций CNN и Sky News – личная месть Зеленского» – депутат Рады

16.11.2022  21:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Съемочные группы компаний Sky News и CNN лишились аккредитаций не из-за формальных нарушений, в которых обвинили журналистов, а потому что они посмели прибыть в оставленный российскими войсками Херсон вперёд президента Украины Зеленского, который возлагал на эту поездку большие пиар-планы.

Об этом в своём видеоблоге заявил исключенный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Съемочные группы компаний Sky News и CNN лишились аккредитаций не из-за формальных нарушений, в...

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При этом, дабы придать вес своему обвинению, Лерос начал утверждать, будто местные с большой радостью встречали ВСУшников.

«Огромный вклад в то, чтобы осветить на весь мир эти честные искрение эмоции людей сделали съемочные групп компаний SkyNews, CNN. Они сделали просто сумасшедше репортажи, как люди встречали наших военных. Компания CNN получила престижную международную награду за серию репортажей про Украину. Чем же украинская власть отблагодарила представителей CNN и Sky News и в том числе украинских медиа? Она просто им аннулировала аккредитацию.

Вот так банально и просто отомстила. Отомстила такой мелкой пакостью, потому что в центре новостей, сюжетов, которые сотни миллионов посмотрели, оказались украинские военные, простые украинские люди, а там не оказался Зеленский в центре внимания, как это ранее планировалось. Потому что запрещалось снимать Херсон только для того, чтобы в понедельник туда приехал президент Зеленский, и он собрал все лавры», – рассказал Лерос.

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