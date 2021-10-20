«Лишили девственности»: Зеленского ожидает обвал рейтинга доверия – эксперт

20.10.2021 19:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Разразившийся вокруг президента Украины Владимира Зеленского офшорный скандал приведёт к серьёзному падению его рейтинга и к кризису доверия.

Об этом в эфире канала «Наш» заявил украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скандал, который на первый взгляд связан с тем, что у президента Зеленского, как и у 35 глав других стран, обнаружились офшорные счета. Украинское законодательство не запрещает иметь офшоры, оно подразумевает, что можно даже не говорить, сколько у вас денег на офшорах, но оно требует сообщать о наличии офшоров. В этом смысле, произошло лишение политической девственности нашего президента, которого люди сняли с велосипеда и занесли своим волеизъявлением на высшую управленческую ступень в Европе, потому что ни у кого нет таких полномочий, как у нашего президента, даже у Путина, это – султанат», – сказал он.

Кроме того, бизнесмен отметил, что офшорный скандал приведёт к потере 10 процентов рейтинга Зеленского и кризису доверия.

«Поэтому офшорный скандал снял плёнку неприкосновенности и невинности с президента Зеленского, есть ли в этом трагедия? Я не знаю. Но то, что десяти процентов поддержки голосов после скандала лишится президент, как главы Австрии и Чехии – приведёт к кризису доверия Зеленского», – заключил Пальчевский.

Напомним, ранее спонсируемый Джорджем Соросом «Консорциум журналистов-расследователей» опубликовал «Досье Пандоры» – сведения о финансовых махинациях влиятельных политиков мира. Среди них оказался и Владимир Зеленский.