Лорак и Лободу на Украине планируют облить смолой и вывалять в перьях

21.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Наказанием для украинских звезд шоу-бизнеса, которые после госпереворота не отказались от гастролей в России, должна быть жестокая расправа.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил одиозный неонацист, боевик АТО Дмитрий Корчинский, находящийся в розыске в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении к такого рода деятелям шоу-бизнеса, мы должны ориентироваться на европейский опыт и на азиатский опыт. Европейский опыт состоит вот в чем. Когда, например, во Франции в 1945 году закончилась немецкая оккупация, то девушек, которые развлекали немецких офицеров, ходили с ними за руку, пили с ними кофе, удовлетворяли их ртом, как Ани Лорак удовлетворяет ртом оккупантов сегодня, их брили налысо, водили по базарам, женщины в них плевали, мужчины их били, их обливали смолой и судьба у них была просто страшная», – сказал боевик.

«Франция – это страна великой культуры, именно потому она так поступала с коллаборантками. Посмотрим москальский опыт, азиатский. Тех, кто с немецкими офицерами или с немецкими солдатами на оккупированных территориях имел дело, расстреливали всех или садили в концлагеря, где мало кто выживал. Имеем европейский опыт, азиатский опыт – в принципе это одно и то же. Думать, что в Украине должен быть по отношению к оккупантам и коллаборантам другой опыт – это глупость, мы так никогда не победим. И потому, само собой, что Ани Лорак и Лобода должны быть облиты облиты смолой, обвалены в перьях и те, кто помогает гастролям этих москальских уродцев также нужно с ними делать то же самое», – заявил Корчинский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что концерты украинских артисток Ани Лорак и Светланы Лободы, которые запланированы в Одессе на середину августа, снова под угрозой срыва.