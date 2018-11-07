//exit;
07.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Компромат, Политика, Украина
Просмотров:

Луценко готовится вывалить компромат на конкурентов Порошенко

Вчерашнее заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко об отставке связано с приближающимися выборами президента, которые пройдут в марте 2019 года.

Такое мнение в комментарии “Коммерсанту” высказал киевский политолог, руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Отставка Юрия Луценко накануне выборов — вполне предсказуемый шаг. Он уже вырастил в генеральной прокуратуре специалистов, которые могут проводить в этом ведомстве его линию. Сейчас Юрий Луценко сможет сосредоточиться на избирательной кампании, где главными конкурентами Петра Порошенко стали те, кого генеральная прокуратура обвиняет в уголовных преступлениях. В этой ситуации Луценко — неоспоримый кладезь информации, которую принято называть компроматом», – считает политолог.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Луценко заявил, что подал президенту заявление об отставке.

В то же время киевские эксперты предполагают, что как минимум до нового года отставки Луценко не будет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть