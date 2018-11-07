Луценко готовится вывалить компромат на конкурентов Порошенко

07.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Вчерашнее заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко об отставке связано с приближающимися выборами президента, которые пройдут в марте 2019 года.

Такое мнение в комментарии “Коммерсанту” высказал киевский политолог, руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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«Отставка Юрия Луценко накануне выборов — вполне предсказуемый шаг. Он уже вырастил в генеральной прокуратуре специалистов, которые могут проводить в этом ведомстве его линию. Сейчас Юрий Луценко сможет сосредоточиться на избирательной кампании, где главными конкурентами Петра Порошенко стали те, кого генеральная прокуратура обвиняет в уголовных преступлениях. В этой ситуации Луценко — неоспоримый кладезь информации, которую принято называть компроматом», – считает политолог.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Луценко заявил, что подал президенту заявление об отставке.

В то же время киевские эксперты предполагают, что как минимум до нового года отставки Луценко не будет.