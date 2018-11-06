Луценко решил выпустить пар – политолог

06.11.2018, Киев, Игорь Петров

Заявляя о своей отставке генпрокурор Юрий Луценко хочет отвлечь внимание от дела майданщицы Екатерины Гандзюк, скончавшейся после нападения экс-боевиков АТО.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Как стало известно, в этом деле оказались замешаны люди, близкие к «Блоку Петра Порошенко». Поэтому сейчас необходимы какие-то эффектные шаги, призванные отвлечь внимание. Заявления Луценко и является таким шагом”, – сказал эксперт.

При этом не факт, говорит политолог, что Луценко действительно уйдет в отставку.

“Одного его заявления для этого недостаточно. Нужно еще решение парламента, нужно набрать 226 голосов. До решения парламента он будет оставаться на своем посту и исполнять свои обязанности. Посмотрим, как все будет развиваться, будет ли действительно подано заявление об отставке и если да, то поддержит ли его Верховная рада. Поэтому сейчас это заявление только призвано выпустить пар, накопившийся вокруг дела Гандзюк», – полагает Бондаренко.

Напомним, что сегодня Луценко в Верховной раде заявил, что подал президенту заявление о своей отставке.