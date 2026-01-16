Луценко: Украина попала в идеальный шторм. Нам грозит холодомор
Украинская энергетическая инфраструктура стала жертвой – как безответственности властей, так и результатом исчерпания ракет ПВО.
Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Елены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас идеальный шторм. Звучит вроде бы красиво, но это страшная штука. Это когда все работает против. У нас не сработала дипломатия и у нас уменьшились запасы ракет ПВО.
У нас не срабатывает все еще необходимое количество дронов-истребителей, потому что два года думали, делать их или не делать. Потом у нас не сработала защита энергетики, сооружения для энергетики. И третье – у нас отдельные города некачественно подготовились к аварийным ситуациям, чтобы были запасы на складах.
И вот все это вместе собралось и грозит нам, извините за это слово, холодомором. И это способствует планам Путина», – заявил Луценко.
