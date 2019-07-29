29.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Спецслужбы, Украина
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Луганчанина осудили по обвинению в работе на украинские спецслужбы

Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Луганска, по обвинению в сборе разведданных для украинских спецслужб.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе следствия установлено, что житель Луганска Секацкий Д. В. (оперативный псевдоним «Швед») дал добровольное согласие на сотрудничество с иностранной спецслужбой, предоставляя ей сведения, составляющие государственную тайну, за денежное вознаграждение.

Действуя в ущерб обороноспособности Луганской Народной Республики, Секацкий Д. В осуществлял сбор и передачу данных о военных частях и военнослужащих Народной милиции ЛНР. Он также проводил фотографирование участков границы между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией, фиксировал прибытие колонн с гуманитарным грузом из России и посредством приложения Viber передавал списки государственных номеров автомобилей», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что действия Секацкого суд квалифицировал как государственную измену в форме шпионажа, что несет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ЛНР также вынесли приговор жителю Кировска, обвиненному в работе курьером для украинских диверсантов и жителю Стаханова, обвиненному в сдаче украинским спецслужбам своего сослуживца по народной милиции.

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