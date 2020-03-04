04.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Луганск напомнил Турчинову, что в 2014-м Украина закончилась как авиационная держава




Заявляя, что неплохо было бы утюжить территорию ЛДНР турецкими ударными дронами, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, видимо, забыл, какие колоссальные потери понесла в 2014 году украинская авиация в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, Турчинов врёт, потому что, по моему, в 4 пункте «Минска-1» запрещено использование любых видов и дронов, и авиации и всего прочего. Если у Турчинова не настолько память, как у гуппи, то он должен помнить 2014 год. В 2014 году вся украинская авиация легла как раз на линии соприкосновения.

Украина потеряла практически все вертолёты, Украина потеряла штурмовики, Украина потеряла свои бомбардировщики, на этом существование Украины как авиационной державы где-то к середине августа 2014 года закончилось. У них бывшие советские самолёты, их хватает только, чтобы пролететь над Крещатиком, если вдруг не забарахлил двигатель», – заявил Мирошник.

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