17.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика
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«Лукашенко был убит» – московская газета


Белорусская оппозиция вчера полностью переиграла президента Александра Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет московская деловая газета «Коммерсант».

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Издание напоминает, что вчера в Минске прошли два митинга – один в поддержку Лукашенко, другой – организованный его противниками, не признающими результат минувших выборов и добивающихся свержения президента.

При этом в публикации утверждается, что в поддержку действующей власти собралось намного меньше людей, чем на митинге майданщиков.

Также в статье говорится, что «в этой уличной дуэли Александр Лукашенко как политик был смертельно ранен. Хотя нет – убит».

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