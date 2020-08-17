«Лукашенко был убит» – московская газета
Белорусская оппозиция вчера полностью переиграла президента Александра Лукашенко.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет московская деловая газета «Коммерсант».
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Издание напоминает, что вчера в Минске прошли два митинга – один в поддержку Лукашенко, другой – организованный его противниками, не признающими результат минувших выборов и добивающихся свержения президента.
При этом в публикации утверждается, что в поддержку действующей власти собралось намного меньше людей, чем на митинге майданщиков.
Также в статье говорится, что «в этой уличной дуэли Александр Лукашенко как политик был смертельно ранен. Хотя нет – убит».
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