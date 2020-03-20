20.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко играет сам с собой на «российской шахматной доске» – эксперт




Свое «братское» отношение к России президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал непризнанием Абхазии и Южной Осетии, поэтому его отказ от прямого транспортного сообщения с Крымом не является чем-то новым.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По словам эксперта, такая политика, когда Лукашенко пытается играть на нескольких досках, заигрывая и с Россией, и с Западом, может плохо для него закончиться.

«Лукашенко играет на многих досках. Это характерно для политиков старой школы. Он, с одной стороны, говорит о Союзном государстве, но действует с оглядкой на Запад, тем более, что в данном случае, он уже, мягко говоря, повторяется. Точно так же он действовал в случае с Южной Осетией и Абхазией – принципиально нового ничего нет.

Лукашенко много говорил о том, что ему важна, в том числе, и позиция Украины по этому вопросу. Но это тупиковое направление, потому что невозможно постоянно находиться в полу-позиции, рано или поздно придется принимать какую-то точку зрения. Очевидно, что Лукашенко старается максимально оттянуть этот вопрос. Ну, как бы это не стало поздно, такое в политике случается сплошь и рядом», – заключил Гаспарян.

Напомним, ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

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