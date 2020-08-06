«Лукашенко некуда бежать» – экс-депутат Рады

06.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, настроившему против себя население собственной страны и поссорившемуся с Москвой, в случае госпереворота в Минске будет некуда бежать.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алескей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вдруг кто не понял – Лукашенко взял в заложники людей, которые с Георгиевскими Ленточками воевали против прямых наследников УПА. Той самой УПА, которая в своё время сожгла сотни детей и женщин в белорусской Хатыни…

И сейчас он обсуждает возможность отдать этих парней, которые защищали детей и женщин Донбасса, в страну, где СУГС – кричалка прихвостней фашистов и полицаев – официальное воинское приветствие…

У Виктора Федоровича хоть Ростов был… Куда Александр Григорьевич теперь, настроив как прозападное, так и пророссийское население против себя, побежит – одному Богу ведомо!» – написал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что прозападные силы в Белоруссии готовят государственный переворот с убийством Александра Лукашенко руками завезённых украинских боевиков.