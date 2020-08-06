Ростислав Ищенко: В Белоруссии готовится убийство Лукашенко

06.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Прозападные силы в Белоруссии готовят государственный переворот с убийством Александра Лукашенко руками завезённых украинских боевиков.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный переворот в Белоруссии, который, безусловно, запланирован (вопрос только в том, состоится ли), ориентирован, чтобы в первые три-четыре дня, максимум неделю, убить Лукашенко и закрыть вопрос.

Потому что у них нет возможности и нет времени на длительный майдан, так как это приводит в действие антимайданные силы, и начинает создавать в обществе противовес.

Им необходимо вывести на улицы толпу людей с красивыми лицами, толкнуть Лукашенко или самим организовать кровавую провокацию. Под эту кровавую провокацию у них уже должны быть завезены вооруженные украинские боевики (не случайно они пытаются сейчас убедить всех, что Россия туда прислала вооруженных боевиков). Эти вооруженные боевики должны находиться недалеко от места расположения Лукашенко, у которого в это время должна быть ослаблена охрана, чтобы они нанесли удар и убили Лукашенко. Потом подтянется белорусская армия, боевиков перебьёт-переловит, скажут, что они были русскими, и всё это организовала Москва, а соратники Александра Григорьевича продолжат его дело», – описал сценарий Ищенко.

Он выразил убеждение, что даже в случае свержения Лукашенко прозападные силы не удержатся при власти.

«Им всё равно необходимо будет идти на разрыв отношений с Россией поэтапно. Они не смогут сделать так, как это сделал Порошенко – всё закрыть и сказать: «Россия напала, Крым забрала, поэтому мы больше не торгуем, и отношений больше нет».

И у них не будет такой международной поддержки, а ориентироваться только на Польшу – это себя не уважать. Поэтому, может даже сложиться так, что если белорусские евроинтеграторы организуют удачный европереворот, то через некоторое время они ещё придут дружить с Россией, и скажут, что он был не прав. Они же ребята практичные, хотели снести Лукашенко в своё время с чисто практических соображений, потому что считали, что в Европе будет лучше. Если поймут, что хуже – они тут же вернутся сюда», – источает оптимизм Ищенко.