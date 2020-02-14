Лукашенко объявил России полноценную нефтяную войну

14.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает начать забирать нефть из транзитной трубы, чтобы выйти на согласованные с Россией объемы в 2 миллиона тонн в месяц.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах…, мы начнем отбор и транзитной трубы», – цитирует Лукашенко.

Он также говорит, что через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 миллионов тонн нефти в год, и при прокачке в РФ «не имеют никаких проблем».

«Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод “Дружба”. Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать

«Это самое серьезное повышение ставок в этом конфликте до сих пор. И если Минск на него пойдет, мы возвращаемся в середину нулевых и полноценную нефтяную войну», – пишет в своем блоге оппозиционный белорусский журналист Артем Шрайбман.

Кроме того, как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Лукашенко пригрозил России санкциями и потребовал отсрочки по кредиту.

Также мы писали, что Белоруссия начала отбор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба».