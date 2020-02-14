14.02.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Энергетика
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Лукашенко угрожает России санкциями и требует отсрочки по кредиту


Белоруссия и Россия работают над выработкой решения по урегулированию ситуации вокруг БелАЭС.

Об этом, сообщает БЕЛТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м – второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», – сказал Лукашенко.

По его словам, во время последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций, а также якобы отметил, что российский государственный бюджет не готов к этим выплатам.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется.

И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», – приводит агентство слова Лукашенко.

При этом он утверждает, что отторжения по этому предложению у российского президента не было.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко начал осуществлять мечту Бжезинского.

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