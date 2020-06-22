Лукашенко почуял конец – Запад наготове

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Нынешние репрессивные меры в отношении белорусской оппозиции принимаются руководством страны потому, что президент Лукашенко понимает – ему не удастся выиграть в честных и демократических выборах.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Лукашенко знает реальные результаты соцопросов и данные спецслужб, потому понимает, что у него нет поддержки среди народа.

«Лукашенко признает, что сейчас, в условиях открытых, честных, демократических выборов он проиграет. Это для него является очевидным, потому что он пользуется результатами закрытых социологических опросов, результатами наблюдения за населением, донесениями спецслужб и так далее. И он прекрасно знает, как обстоит дело с популярностью его, Лукашенко, в народе и его оппонентов» – заявил Безпалько.

Эксперт также отметил, что ситуацией в Белоруссии пытается воспользоваться и Запад, который хочет привести во власть своего кандидата, способного принимать нужные решения.

«В первую очередь, это недовольство самим Лукашенко, теми проблемами, достаточно основательными, которые были заложены в основание нынешней белорусской государственности и, самое главное, белорусской экономики, и только потом уже технология, которая просто встраивается в эти проблемы и пытается уже достичь своих собственных задач.

Цели и задачи авторов западных технологий, они очень просты – привести в Белоруссии к власти абсолютно лояльное, идеологически родственное и очень послушное правительство, элиту, которая будет выполнять все указания Запада, в том числе и противоречащие национальным государственным интересам самой Белоруссии, но в интересах именно Запада.

Мы все это хорошо очень видим на примере других стран постсоветского пространства, например, Молдавии, Украины, Грузии и многих других. Здесь, безусловно, наблюдается, как очень сильное недовольство населения Лукашенко, так и технологии», – подытожил эксперт.

Напомним, несколько дней назад в Минске тысячи человек пришли в центр города, чтобы поставить подписи за кандидатов в президенты, альтернативных лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Сам белорусский президент назвал это технологиями цветной революции.