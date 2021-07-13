Лукашенко прилетел к Путину – жаловаться на Запад и просить денег

13.07.2021, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко сегодня утром неожиданно прибыл в Санкт-Петербург на встречу с президентом Владимиром Путиным. Либеральные российские СМИ назвали встречу «внезапной», поскольку в графике российского президента ее не было.

Однако сам Путин представил саммит как плановое мероприятие «после того, как правительства поработали, прежде всего, в сфере экономики». В Минске тоже заверили, что встреча в Питере была согласована президентами по телефону в начале июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В присутствии журналистов Путин обратил внимание, что, несмотря на санкции и пандемию, экономика Белоруссии демонстрирует неплохие показатели. В частности, республика обслуживает все кредиты, более того, ее внешний долг сокращается.

Лукашенко восхитился тем, что Путин так «погрузился в белорусскую экономику», а затем стал жаловаться на козни Запада, упомянув на недавнее нападение на дом главы местной франшизы ЛДПР.

«Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно – тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать», – рассказал белорусский лидер.

Он признал ошибочность своей политики последних лет, поощрявших работу различных «мерзопакостных» западных организаций и фондов в Белоруссии.

«Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты», – сказал Лукашенко.

По поводу западных санкций он предложил российскому коллеге «не париться» и выразил уверенность в том, что Западу не удастся «надавить на нас».

Президенты продолжила общение во время обеда. Уже объявлено, что по итогам переговоров заявлений для прессы они делать не будут.

Между тем политологи строят различные версии, с чем связана «внезапная» встреча.

«Интеграция по линии спецслужб» с Минском не срабатывает, раз Путин вынужден поддерживать такую высокую частоту личных встреч с Лукашенко. Также, видимо, Путин до сих пор не теряет надежду, что в одну из таких встреч Лукашенко, наконец, «сломается» и согласится на предлагаемую Москвой «глубокую интеграцию». Надежды юношей питают…», – написал в своем телеграм-канале политолог Максим Жаров.

Не менее скептично настроен и его коллега политолог Андрей Суздальцев.

«Миграционный кризис, созданный Лукашенко, начинает сказываться на отношениях России и Евросоюза, кроме того, нелегальные мигранты появились на российской территории. Попутно, белорусская сторона изводит Москву требованиями «компенсаций» за введенные 4 и 5 пакеты санкций. Не очень понятно, почему Москва должна «компенсировать» потери за угон европейского лайнера…Лукашенко привез в Санкт-Петербург «факты» террора против его сторонников, как повод снова попросить денег. Напомнить главную задачу абсолютно всех поездок Лукашенко в РФ: попросить ресурсов и денег», – считает эксперт.

Интересно, что Лукашенко прилетел в Питер на следующий день после очередного невнятного комментария МИД Белоруссии о судьбе прямого авиасообщения между Минском и Крымом – глава внешнеполитическго ведомства Владимир Макей вновь уклончиво сказал, что полёты на полуостров возможны в случае, если это будет экономически выгодно.

«Посадить самолёт с Протасевичем, дать сроки задержанным и прочее – неважно, что после этого последуют санкции. Но как только заходит речь о регулярных авиарейсах в Крым, сразу боятся санкций и начинают гнилые разговоры о выгоде», – комментирует политолог Богдан Безпалько.