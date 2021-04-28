Лукашенко простой статист в битве ЦРУ и ФСБ на территории Белоруссии – Трухан

28.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Организация покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую предотвратили российские и белорусские спецслужбы, была операцией ЦРУ. После того, как она провалилась, «выстрелила» история с диверсией на складах боеприпасов в Чехии, которую также раскрутили американские спецслужбы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший сотрудник Центрального аппарата Минобороны России, полковник Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЦРУ сделало подставу. Здесь шла оперативная игра – ЦРУ сделало подставу. Подстава была на вилку, что если наши их задержат, то это вилка будет такая: Москва передает оппозиционеров и так далее, Москва против белорусского народа и эту тему можно отыграть.

А если Москва их не задержит, то начнется бомбаж в Белоруссии, что на территории России обсуждаются планы свержения Лукашенко и сейчас бы погнали такую хрень, что российские деструктивные силы, одна из башен Кремля антилукашенковская, облучает кого-то и такое прочее. Ребята сделали свой расклад, наши ответили своим раскладом.

Идет оперативная игра, и вопрос, кто сильнее, кто эту ситуацию сможет использовать в своих интересах. Что в очередной раз доказывает то, что Белоруссия – объект, а не субъект международной политики», – заявил Трухан.

Трухан напомнил, что резидентура ЦРУ находится в Чехии, где и произошел недавний скандал с расследованием взрывов на военном складе во Врбетице, который привел к обвинению.

«Поэтому и в Чехии бомбануло, понимаете? Потому что в Чехии все это гнездо, а в Варшаве филиал. Вот, почему именно в Чехии бомбануло. У нас все ГРУ, все главное управление Генштаба – это Петров и Боширов. Скоро уже легенды с фильмами будут снимать», – иронично заключил эксперт.