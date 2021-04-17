Отвлекают от скандала с покушением на Лукашенко? Чехия обвинила Россию во взрыве складов с оружием для Украины

17.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Чехия объявила в розыск сотрудников российского ГРУ, которые известны под именами Руслана Боширова и Александра Петрова благодаря скандалу в Великобритании – там их обвиняли в отравлении ядом «Новичок» предателя-перебежчика Сергея Скрипаля.

Теперь Чехия обвиняет российских разведчиков в причастности к взрыву в 2014 году склада оружия в деревне Врбетице. Чешские СМИ утверждают, что оттуда должны были поставить оружие для «влиятельного болгарского оружейника», который в свою очередь осуществлял перепродажу на Украину.

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Петров и Боширов, якобы, получили пропуска на склад, посещали его, а вскоре там произошел взрыв. Российские агенты к тому времени уже успели покинуть Чехию. Интересно, что, по версии чешского следствия, взрыв произошел «преждевременно» и планировался «не в Чехии, а во время транспортировки оружия в другую страну», чтобы «заставить покупателей усомниться в продавце».

Под предлогом скандала Чехия выдворяет 18 российских дипломатов.

Наблюдатели не исключают, что Прага специально инициировала скандал вокруг взрыва складов, чтобы отвлечь внимание от сегодняшнего разоблачения операции спецслужб Запада по убийству Александра Лукашенко.