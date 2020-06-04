Лукашенко распорядился в отместку сократить белорусский экспорт в Россию

04.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в запрете на импорт белорусского горючего.

Об этом он заявил сегодня на представлении нового состава правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границу, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать! Пандемия все спишет», – сказал Лукашенко.

В отместку он распорядился сократить белорусский экспорт в Россию.

«Проблему зависимости рынка одной страны нужно решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», – сказал Лукашенко.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о приостановке ввоза импортного топлива на территорию России до 1 октября 2020 года.

Эта мера направлена главным образом против импорта белорусского топлива, который в апреле вырос в 200 раз по сравнению со всем прошлым годом. Белоруссия поставила в Россию четверть производимого топлива.

Возросшие поставки на российский рынок, который для белорусских производителей оказался более маржинальным, чем европейский, были единственным путем к спасению отрасли. Особенно если учесть, что с украинского рынка российские производители белорусских вытеснили.

Публицист Иван Лизан отмечает, что это не первая регуляторная мера в отношениях между союзными государствами. Избежать их, по его мнению, возможно только путем более углубленной интеграции.

«Пока у двух государств – России и Белоруссии – не будет единой системы налогообложения, правительства продолжат отделять свои рынки друг от друга с помощью различных ограничений. И никакие временные договорённости не смогут изменить главного: дружба дружбой, а табачок врозь», – написал Лизан в своем телеграм-канале.

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписать так называемую 31-ю карту по интеграции с Россией, которая предусматривала создание единого эмиссионного центра и унификацию налогового законодательства.