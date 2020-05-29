Мишустин лишил Лукашенко бензинового дохода

29.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия – главный пострадавший от решения правительства РФ приостановить импорт топлива.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние месяцы Белоруссия продавала в Россию четверть производимого бензина. При этом продажи моторного топлива приносили белорусским компаниям на 100 долларов за тонну больше, чем поставки в направлении латвийского Вентспилса», – сказал Джангиров.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о приостановке ввоза импортного топлива на территорию России до 1 октября 2020 года.

Эта мера имеет целью сохранение рабочих мест на российских НПЗ и направлена, главным образом, против импорта белорусского топлива, который в апреле вырос в 200 раз по сравнению со всем прошлым годом.