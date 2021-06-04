Лукашенко разыграл интервью Протасевича против России

04.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Показанное по белорусскому ТВ интервью арестованного основателя экстремистского канала «Нехта» Романа Протасевича будет использовано официальным Минском для дальнейшего уклонения от реальной реинтеграции с Россией и укрепления контролируемого Александром Лукашенко самостийного проекта.

Такой прогноз делает российский публицист Егор Холмогоров, проанализировавший вышедшую в эфир запись.

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«В интервью Протасевича вообще говоря показательны два момента. Момент первый – это апелляции к политической воле Лукашенко, чтобы не выдавал в ЛНР. Момент второй – это донос-прыжок на «российских олигархов». По совокупности получается Протасевич (ну то есть понятно, что его кураторы) апеллирует к следующему образу: Мы все беларусы должны отстоять свою независимость от российских олигархов, шатающих трубу, и сплотиться вокруг Батьки…, который нас, конечно, России и Донбассу не выдаст. В итоге «помилованный» Протасевич станет символом белнационализма по Лукашенко-Макею против неправильного бчб-национализма в исполнении эмигрантов. В общем и эту историю Лука разыграл в совершенно антироссийском (точнее анти-интеграционном) ключе», – считает Холмогоров.

Интервью Протасевича уже имело резонанс не только в Белоруссии, но и в России, подтверждает телеведущий Владимир Соловьев.

«После интервью Протасевича, ряд частных бортов российских олигархов срочно запросили разрешения на взлёт», – написал он.

Очевидно, речь идет об упомянутом в интервью экстремиста некоем конкуренте российского олигарха Михаила Гуцериева (личного друга Александра Лукашенко, помогавшего Белоруссии с поставками нефти во время споров Минска с Кремлём).

Ни имени, на названия российской фирмы, которая якобы переводила деньги «Нехте», Протасевич не назвал, но большинство экспертов сошлись на том, что это «Уралкалий». Многие сочли эту часть интервью Протасевича провокацией.

«Считаю самой неоднозначной частью интервью – указание на финансирование со стороны неких российских компаний. Ой как это неоднозначно. И пахнет это дурно. Нужно детально разбираться. Зачем это вброшено. Если правда, то просчитывать последствия. Здесь все очень серьезно! Пугает симфония поддержки этой информации с указанием (однозначным) конкретных фамилий. Особенно индикативно это выглядит в период проведения ПМЭФ. Комментарии забиты только этой темой. Увидите, здесь не все однозначно…», – написал в своем телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Политолог Максим Жаров считает, что подобного рода вбросы вредят интеграции России и Белоруссии.

«Публичные обвинения российских олигархов (наравне с поляками, литовцами и штатовцами) в финансировании прошлогоднего переворота делают невозможным в ближайшее время углубление интеграции с Белоруссией, какой ее видит для себя Кремль. Внутри окружения Лукашенко сформировалась коалиция (как минимум тактическая) силовиков и «партии Макея». Их объединяет ориентация на многовекторный курс Белоруссии, состоящий в ситуативном шантаже внешних контрагентов с целью получения от них сиюминутных выгод», – отмечает эксперт.