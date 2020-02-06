Лукашенко считает русских варварами – Суздальцев

06.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к России как к своей колонии.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, отвечая на вопрос, выгодно ли России очередное переизбрание Лукашенко.

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«Нет. Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия продолжала существовать в качестве суверенного государства между Россией и Польшей. Москва всегда готова ее поддержать, но содержать ее готова только при условии интеграции. Лукашенко никогда на это не согласится, потому что он относится к России как к колонии», – сказал эксперт.

По его словам, на Лукашенко большое впечатление произвело то, что РФ выплатила Украине деньги по иску «Нафтогаза».

«Когда Москва отдала Киеву 3 миллиарда долларов, он погрузился в глубокий шок — почему им дали, а ему нет. Лукашенко рассчитывал на то, что Россия в результате санкций окажется в изоляции — и Белоруссия станет ее единственным «окном в мир». В СМИ даже стали преподносить Минск как своего рода прихожую в Европу», – отметил политолог.

Он также говорит, что Лукашенко «собирался командовать Россией» через пост главы Госсовета Союзного государства.

«С точки зрения президента Белоруссии, русские — это варвары, которые ни на что не способны. Даже Петр Порошенко никогда не опускался до критики личности Путина. Он никогда не обращался к нему на «ты», не вытирал об него ноги и так далее. С 2015 года Лукашенко трижды вспоминал о том, что Калининград должен быть частью Белоруссии. Остальные страны смотрят на него и тоже так хотят — ругать Путина и получать взамен миллиардные дотации», – подчеркнул политолог.

Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, есть ли у Москвы альтернатива Лукашенко на грядущих выборах.

«Этот вопрос относится к закрытой части политики. Но в любом государстве есть вполне адекватные люди, которые будут любить свою страну и выполнять взятые на себя обязательства. Только очень глупые люди могут считать, что среди белорусов нет человека, способного заменить Лукашенко. Кстати, он хочет переписать под себя Конституцию Белоруссии. В частности, там собираются закрепить передачу власти по наследству. России очевидно нужно новое лицо. Понятно, что с Лукашенко никакого продвижения вперед не будет», – резюмировал Суздальцев.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, Лукашенко заявил, что Россия бессовестно наживаетс яна Белоруссии.

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