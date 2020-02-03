«Лукашенко сжёг все мосты» – пришла пора действовать

03.02.2020, Москва, Максим Карпенко

России пора начинать более активно действовать на постсоветском пространстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже сжег все мосты с РФ, заявив, что Великая Отечественная – это не война белорусского народа.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

По словам эксперта, США пытаются сделать все, чтобы связи Белоруссии и России были разрушены.

«Ничего удивительного в этом визите и итогах нет. США никогда не скрывали, что их главная цель – не допустить никаких форм интеграции на постсоветском пространстве, и что они готовы поддержать любые действия любых правителей, независимо от отношения к этим правителям, лишь бы они были направлены от России, а не к России.

Поэтому визит Помпео – это последовательное проведение внешней политики в интересах США. А то, что Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет в составе другого государства – ну что ж, он, помнится, не так давно уже заявил о том, что Великая Отечественная Война – это не война Белоруссии и белорусского народа.

Я полагаю, что тем заявлением он все мосты уже сжег. Если Россия ничего не будет делать, то она, конечно, потеряет Белоруссию.

Если Россия, наконец, начнет бороться за свои интересы на постсоветском пространстве, чего она почти не делала в последние десятилетия, то я надеюсь, почти уверен, что господину Помпео и прочим проводникам американских жизненных интересов придется очень и очень туго. Но для этого Россия должна начать действовать», – заявил Шишкин.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Госсекретарь США Майк Помпео устроил турне по постсоветским странам-соседкам России, чтобы проверить возможность повлиять на них и рассорить с РФ. Главной целью была Белоруссия, находящаяся в ситуации спора с Москвой из-за энергоресурсов, чем и поспешили воспользоваться американцы.