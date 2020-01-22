Лукашенко сохраняет популярность среди россиян, несмотря на свои скандальные высказывания

22.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президента Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным политиком среди россиян.

Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше с ним Нурсултан Назарбаев, можно сказать, соперничал, но сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», – отметил глава ВЦИОМ.

По его словам россияне воспринимают Лукашенко как расчетливого хозяина, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране. Кроме того, граждане РФ ценят белорусского президента за жесткость.

«Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии всё более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает. Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает. Эта точка зрения, скорее, маргинальная», – сказал Федоров.

Напомним, что за минувший год Лукашенко отметился целой серией резких высказываний, которые в российских СМИ практически не транслировались. «Батька» называл белорусов «россиянами со знаком качества», отказывая тем самым братскому народу в «в качестве». Он определял российскую политику в отношении Белоруссии как «варварскую», оценивая совместное прошлое как жизнь «под плеткой». Лукашенко подверг ревизии даже оценку Великой Отечественной войны, заявив, что она была «не нашей». Что касается союза с Россией, то о нем белорусский лидер сказал «на хрена он нужен».

С ведома и под патронатом администрации белорусского президента в Минске проходят откровенно русофобские конференции «Минский диалог», на которых выступают одиозные американские и европейские эксперты. Лукашенко фактически санкционировал маргинальной националистической оппозиции серию митингов против интеграции с Россией, на которых «активисты» рвали портреты президента РФ и оскорбляли Россию.

В Белоруссии на протяжении последних лет было несколько запретов на установку памятников, посвященной российским государственным и культурным деятелям. В школьных программах по истории замалчиваются моменты, объединяющие Россию и Белоруссию.