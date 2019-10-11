11.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Прибалтика
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Лукашенко превратил Минск в русофобский «Вильнюс времен Грибаускайте»

Международная конференция «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», которая прошла в Минске на этой неделе, была откровенно русофобским мероприятием.

Об этом у себя в телеграм-канале написал исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин.

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«Чего хотели организаторы? Показать, что «тут вам не Москва»? Получилось. Такого хамства со стороны приглашенных западников в адрес России на минской площадке не слышали давно.

Белорусские организаторы делали вид, что рулят повесткой. Западные организаторы делали вид, что так оно и есть, похлопывали по плечу. Российские участники смотрели и слушали с тоской в глазах и немым «что мы на этом празднике американо-белорусской дружбы делаем?» В сухом остатке – странное чувство. Вроде был в Минске, а ощущение такое, что на форуме в Вильнюсе времён Грибаускайте», – написал Сутырин.

Организатором конференции в Минске был заявлен находящийся под патронажем МИД Беларуси «Совет по международным отношениям «Минский диалог». Его генеральным партнером выступил Фонд им. Конрада Аденауэра (Германия).

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