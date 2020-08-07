07.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Белоруссия, Донбасс, Запад, Конфликт, Кризис, Крым, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Украина
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Лукашенко сознательно использовал провокацию СБУ и предавал Москву


Агрессивная риторика президента Белоруссии Александра Лукашенко о кровавом подавлении Русской весны и фактическое признание конфликта в Донбассе войной России и Украины – это поданный через Киев знак Западу о готовности вступить в серьёзный конфликт с Москвой ради признания результатов президентских выборов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил проживающий в Донецке журналист и политолог Андрей Бабицкий.

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«Я думаю, Александру Григорьевичу кто-то сказал, что Запад способен признать итоги выборов даже при наличии серьёзных фальсификаций, но это можно сделать только ценой серьёзного конфликта с Россией, и Лукашенко начал стремительно дрейфовать в сторону Киева.

Ему нужно признание Запада, потому что если Запад не признает, Россия не признает – а она может, если будут серьёзно нарушены правила во время голосования, и Белоруссия оказывается в международной изоляции», – заявил Бабицкий.

По его словам, белорусский лидер сознательно спровоцировал конфликт с Москвой.

«Я думаю, что Лукашенко, взвесив все за и против, решил продемонстрировать Западу, что он способен оттолкнуть от себя Россию, что он успешно и делает. Напрямую с Западом у него какие-то контакты есть – американские послы находятся в Минске, но ему гораздо легче спровоцировать конфликт, именно наладив отношения с Киевом», – отметил журналист.


«Собственно говоря, мы видим ситуацию с этими россиянами арестованными. По информации «Комсомольской правды» это была спецоперация, провокация, разработанная СБУ. Это же тоже сигнал из украинской столицы в Минск.

Я не думаю, что Лукашенко настолько наивен, что способен не распознать чистой воды провокацию, потому ценой союзнических отношений с Киевом он вбивает серьёзный клин между собственным государством и Россией», – добавил Андрей Бабицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Лукашенко в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте украинского руководства, не задумываясь, отдал бы приказ открыть огонь по «зеленым человечкам» и стремящимся к воссоединению с Россией крымчанам в 2014 году.

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